Stadtbürgermeister-Wahl in Hermeskeil Hauchdünner Vorsprung für König – Kruchten geht mit in die Stichwahl

Die Hermeskeiler Wähler müssen nun also in zwei Wochen erneut ran: Erst dann wird geklärt, wer in den kommenden fünf Jahren den Stadtvorstand anführen wird. Dann fällt die finale Entscheidung zwischen dem 54-jährigen Berufssoldaten König und dem 49 Jahre alten Rechtsanwalt Kruchten. König ist bereits seit 15 Jahren in der Hermeskeiler Stadtpolitik aktiv, war zuletzt zudem Fraktionssprecher der BfB im Verbandsgemeinderat Hermeskeil. Sein Kontrahent Kruchten, der als gemeinsamer Kandidat für die FWG und die CDU Hermeskeil antritt, hatte bislang noch kein Mandat im Stadtrat oder im Verbandsgemeinderat, hat aber in Ausschüssen mitgewirkt.