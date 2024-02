„Traue mir zu, das Schiff zu steuern“ Vom Stellvertreter zum Hermeskeiler Stadtchef? Das ist der SPD-Kandidat für die Stadtbürgermeisterwahl

Hermeskeil · Lena Weber will nicht mehr. Für die Stadtbürgermeisterwahl im Juni schickt die Hermeskeiler SPD nun den Beigeordneten ins Rennen. Was René Treitz antreibt, welche teils unbequemen Themen er anpacken möchte und wie er die jüngsten Konflikte mit der Verwaltung lösen will.

26.02.2024 , 14:27 Uhr

René Treitz ist derzeit erster Beigeordneter der Stadt Hermeskeil. Am 9. Juni tritt er für die SPD bei der Kommunalwahl an, um Stadtbürgermeister zu werden. Foto: SPD Hermeskeil

Wenn es schwierig werde, sagt René Treitz, dann sei er „kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt“. Gerade dann sei er motiviert, die Dinge voranzubringen. Mit ein Grund, warum sich der 55-jährige Hermeskeiler zutraut, künftig als Stadtbürgermeister noch mehr Verantwortung zu übernehmen.