später lesen Politik Stadtbürgermeisterwahl in Saarburg: Volksfreund-Forum mit zwei Kandidaten (Fotos) FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Twittern

Teilen



Die beiden Kandidaten für die Wahl des Stadtbürgermeisters in Saarburg am 26. Mai haben sich am Donnerstagabend in der Stadthalle den Fragen der Volksfreund-Moderatoren und des Publikums gestellt. red