Handel : Stadtmarketing will Konz zum Einkaufserlebnis machen

KONZ Zur Mitgliederversammlung finden sich nur wenige Firmenvertreter ein. Doch gerade mehr Teilnahme brächte auch mehr neue Ideen.

Auch die Stadt Konz ist Mitglied. Bürgermeister Joachim Weber fordert auf: „Sprechen sie mich darauf an, wo der Schuh drückt.“ Gerade wenn Gerüchte in Umlauf sind, wie etwa, dass der Supermarkt Rewe dichtmache, sei der kurze Draht zur Verwaltung wichtig.

Dass immer mehr Leerstände entstehen, sieht der Verwaltungschef nicht so. „Die Räume werden bestimmt wieder verwendet, entweder von einem anderen Unternehmer oder halt zum Wohnen“, sagt Weber voraus. Allerdings gibt es in Karthaus eine größere Verkaufsfläche, deren Vermarktung etwas schwierig zu sein scheint. Aber auch da ist Weber zuversichtlich.

Vor dem Advent wurden 50 Tannenbäume in den Geschäften aufgestellt, es läuft eine Glückslosaktion, man arbeitet mit der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, dem Haus der Jugend, der Stadt und dem professionellen Veranstalter Christof Kramp von Station K zusammen, was hervorragend funktioniere, wie der Vorstand bestätigt.

Eine lauernde Gefahr sieht Stephan Holbach darin, dass die Gewerkschaft Verdi eine Klage in Sachen verkaufsoffene Sonntage vorbereite – die in manchen Städten sogar rückwirkend hinisichtlich bereits erteilter Genehmigungen gelten soll. „Das hat den Verband in Bad Kreuznach in den Ruin getrieben“, warnt Holbach. „Wir werden immer prüfen, wie die Rechtslage ist“, verspricht Bürgermeister Weber. Sabine Bast wünscht sich für Konz noch einen ausgewogeneren Branchenmix, vor allem was Bekleidung für Herren und Kinder angeht. Ein Problem ist auch in Konz der immer stärker werdende Internethandel. Einige Geschäfte seien aber auch darauf eingestiegen und hätten es nicht bereut.