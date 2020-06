Auftakt am 9. Juni : Stadtradeln im Kreis startet am Dienstag

Trier/Konz/Saarburg/Schweich Das Auto stehen lassen und stattdessen mit dem Rad fahren: Das ist das Ziel der Aktion Stadtradeln. Während sich die Stadt Trier über Rekordbeteiligung freut, ist die Teilnehmerzahl bei der Premiere im Kreis Trier-Saarburg noch ausbaufähig.

Bei der Aktion des Klimabündnisses, an der in Deutschland und Luxemburg rund 1000 Kommunen teilnehmen, geht es darum, das Auto möglichst häufig stehen zu lassen und 21 Tage lang so viele Alltagsstrecken mit dem Rad zurückzulegen wie möglich. So wollen die Initiatoren den Radverkehr mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Stadtradeln 2020 in Trier und Trier-Saarburg : Das Auto stehen lassen – Radel-Offensive in Stadt und Land

Während der Kreis, der erstmalig am Stadtradeln teilnimmt, noch Probleme hat, ausreichend Radler für die Aktion zu gewinnen, läuft es in der Stadt Trier besser als jemals zuvor. Dort startet die Aktion am Donnerstag, 11. Juni. Organisator Johannes Hill von der Trierer Stadtverwaltung ist vor Beginn euphorisch: „In drei Tagen geht’s los, aktuell bereits 119 Teams und über 1000 Anmeldungen vor dem Start – das gab’s noch nie“, schreibt er am Montag in einer E-Mail an alle Teilnehmer.