Kommunalpolitik : Stadtrat berät über Sanierungsgebiet und neues Bauland

Hermeskeil Mancher Immobilienbesitzer in Hermeskeil wartet vermutlich schon ungeduldig darauf: In der Sitzung am Dienstag, 24. November, 19 Uhr, in der Hochwaldhalle will der Stadtrat das Sanierungsgebiet in der Innenstadt final beschließen.

Sobald das Gebiet samt dazugehöriger Satzung im Amtsblatt veröffentlicht und damit in Kraft ist, können Sanierungswillige in dem Bereich dank des laufenden Förderprogramms Stadtumbau Zuschüsse beantragen und sich beraten lassen. Der Stadtrat berät in dem Kontext auch abschließend das Konzept, das die geplanten Projekte zur Aufwertung der Innenstadt samt grobem Zeitplan und Kostenübersicht auflistet. Unter anderem soll der Donatusplatz, Neuer Markt neu gestaltet und zu 75 Prozent über das Programm Stadtumbau gefördert werden.