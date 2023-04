Rasenbühne, Umweltspur und neue Haltestellen Stadtrat Hermeskeil segnet Plan für neuen Donatusplatz ab – Wie teuer es wird und wann es losgehen könnte

So sieht die finale Planung für den neuen Donatusplatz in Hermeskeil aus: Wesentliche Veränderungen sind die große Rasenbühne, die Verlegung der Donatusstraße (rechts an der Bühne vorbei), die neue Bus- und Radspur und die Verlegung der Bushaltebuchten an die St.Josef-Straße.

Foto: Hermanns Landschaftsarchitektur Umweltplanung