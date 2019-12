Kostenpflichtiger Inhalt: Programm Stadtumbau : Hermeskeiler Stadtrat segnet 22 Projekte für schönere Innenstadt ab

Die Fußgängerzone in Hermeskeil soll barrierefrei und schöner gestaltet werden. Das ist eines der Projekte, die die Stadt auf Beschluss des Stadtrats über ein Förderprogramm zum Stadtumbau anpacken will. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Der Hermeskeiler Stadtrat hat am Dienstag festgelegt, wie er die Innenstadt mit Hilfe eines Förderprogramms umgestalten will. Bevor es richtig losgehen kann, fehlt allerdings noch ein wichtiger Schritt. Für ein Votum zur Aufhebung von vier Ehrenbürgerschaften gab es Applaus.

Der Donatusplatz, die Fußgängerzone und der Neue Markt in der Hermeskeiler Innenstadt sollen bald ein völlig neues Gesicht erhalten. Sie sollen künftig barrierefrei, komplett neu strukturiert und gestaltet sein und mehr zum Verweilen einladen. Dafür rechnet die Stadt mit großzügigen Zuschüssen, die Bund und Land über das Förderprogramm Stadtumbau bereitstellen.

Der Hermeskeiler Stadtrat hat am Dienstagabend eine Liste mit 22 Projekten einstimmig abgesegnet, die er in den nächsten Jahren anpacken will. Dazu zählen nicht nur die eingangs erwähnten „Leuchtturm-Projekte“, wie es Timo Jansen von der Verbandsgemeinde-Verwaltung formulierte. Auch ein Verkehrskonzept für die Innenstadt, die Schaffung eines Radwegenetzes, ein besseres Parkleitsystem, eine Gestaltungssatzung für ein aufgeräumteres Stadtbild, die bessere Präsentation touristischer Attraktionen, eine Imagebroschüre für Hermeskeil und ein City-Manager beispielsweise für die Vermarktung von Leerständen und die Koordination von Veranstaltungen sind Teil dieses Projektkatalogs.

Bevor es jetzt an die konkrete Planung geht – etwa für das Auftaktprojekt Donatusplatz – fehlt noch ein letzter wichtiger Schritt: das Stadtentwicklungskonzept, das alle Projekte inklusive Kosten, Finanzierungsplan und Priorität umfasst. Dazu müsse die Verwaltung nun grobe Kostenschätzungen und eine Finanzierungsübersicht ergänzen, erklärte VG-Mitarbeiter Jansen. In Absprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier werde dann ermittelt, wie hoch die Fördersumme ist, sprich, wie viel Geld insgesamt im Fördertopf zur Verfügung stehen wird. Die einzelnen Projekte werden grundsätzlich zu 75 Prozent gefördert, ein Viertel der Kosten trägt die Stadt. Laut Jansen könnte das Gesamtkonzept Anfang 2020 vom Stadtrat beschlossen werden.

Trotz des klaren Votums für die 22 Projekte gab es auch Kritik. SPD-Fraktionschef Sigurd Hein erklärte, wie schon bei der Vorstellung der Liste im November, dass er von dem Ergebnis „ein wenig enttäuscht“ sei. „Wir haben jetzt einen enormen Aufwand betrieben und man fragt sich: Was kommt hinten raus?“, sagte Hein und lieferte selbst die Antwort. Im Prinzip stehe auf der Liste das, worüber sich die Stadtpolitiker schon seit zehn Jahren Gedanken machten. Zudem tauche vieles, was im April in den Workshops mit Bürgern angesprochen worden sei, nicht mehr auf. Dem widersprach Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD). Viele Wünsche der Bürger spiegelten sich in den beschlossenen Projekten.

Signal gegen Fremdenhass Emotional wurde es beim Tagesordnungspunkt sieben. Darin ging es um vier Ehrenbürgerschaften, die der Gemeinderat Hermeskeil im April 1933 an den Reichskanzler Adolf Hitler, den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und die nationalsozialistischen Reichstagsabgeordneten Robert Ley und Gustav Simon verliehen hatte. Unter dem Applaus einiger Zuhörer im Rathaussaal entschied der Stadtrat am Dienstag einstimmig, diese Auszeichnungen abzuerkennen und die damaligen Beschlüsse aufzuheben.

Ein Schritt, den der Kulturgeschichtliche Verein Hochwald angestoßen hatte (TV vom 3. Dezember). Die Hintergründe erläuterte der Vereinsvorsitzende und passionierte Heimatforscher Dittmar Lauer den Ratsmitgliedern. Hitler sei um 1933 in mehr als 4000 Gemeinden Ehrenbürger gewesen. Gustav Simon dagegen, der in Hermeskeil die Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) gegründet hatte, sei nur von den Hermeskeilern entsprechend gewürdigt worden. Der spätere Gauleiter des Gaus Koblenz-Trier habe enge familiäre Verbindungen zur Hochwaldstadt gehabt. Politische „Verdienste“ habe er eigentlich erst Mitte der 1930er Jahre vorzuweisen gehabt. „Es ist schon außergewöhnlich, dass ihn die Hermeskeiler so früh quasi in vorauseilendem Gehorsam zum Ehrenbürger gemacht haben.“ Diese Würdigung symbolisch rückgängig zu machen, sei längst überfällig. In der Chronik zu 50 Jahren Stadt Hermeskeil, die im nächsten Jahr erscheine, wolle er gern über diesen Akt berichten, appellierte Lauer an den Rat.