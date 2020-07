Förderprogramm zum Stadtumbau : Stadtrat Hermeskeil spricht über Planungswettbewerb für neuen Donatusplatz

Hermeskeil Zwei wichtige Themen stehen am Dienstag, 28. Juli, auf der Agenda des Hermeskeiler Stadtrats: das Startprojekt eines Förderprogramms für eine schönere Innenstadt und die künftige Entwicklung der Kitas.

Mit Hilfe eines millionenschweren Förderprogramms will die Stadt Hermeskeil ihre Innenstadt aufwerten. Bevor es mit der Neugestaltung des Donatusplatzes losgehen soll, ist ein Planungswettbewerb vorgesehen. Details zu dessen Ablauf und Kosten sind ein Thema der Stadtratssitzung am Dienstag, 28. Juli, ab 19 Uhr in der Hochwaldhalle.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betrifft die Kindertagesstätten in Hermeskeil. Vor kurzem gab es einen Ortstermin mit Fachleuten des Kreis-Jugendamts, um zu klären, ob und wie der Bedarf an Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren durch die drei vorhandenen Einrichtungen gedeckt werden kann. Über die Ergebnisse des Treffens soll in der Sitzung informiert werden. Im Stadtrat gibt es seit Ende des vergangenen Jahres Überlegungen für einen möglichen Kita-Neubau. Hintergrund ist ein akuter Mangel an Kita-Plätzen in Hermeskeil. Für etwa 30 Kinder kann die Stadt ab August keinen Betreuungsplatz in ihren Kitas anbieten.