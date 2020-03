Kommunalpolitik : Wird Hermeskeils Stadtfest wieder zur Stadtwoche?

Hermeskeil Mit der Schaffung neuer Bauplätze im Bereich Auf der Pferch beschäftigt sich der Hermeskeiler Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 3. März, im großen Rathaussaal. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist der Vorschlag, die Stadtwoche, die 2015 in Stadtfest umbenannt worden war, wieder Stadtwoche zu nennen. Hintergrund ist das Jubiläum „50 Jahre Stadtrechte für Hermeskeil“, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Außerdem stellt der Kulturgeschichtliche Verein Hochwald seine Pläne vor, mit seinem stetig wachsenden Hochwald-Archiv in das ehemalige Gefängnis in Hermeskeil umzuziehen. Der Verein platzt in den angemieteten Räumen in der früheren Hochwaldkaserne aus allen Nähten.