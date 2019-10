Konzept soll bis Jahresende stehen : Hermeskeiler Rat will beim Förderprogramm Stadtumbau Gas geben

Hermeskeil Wann startet das erste Projekt für ein schöneres Hermeskeil? Das wollten die Stadtratsmitglieder am Dienstagabend wissen. Einige monierten, seit den Bürger-Workshops im April sei zu wenig passiert. Das soll sich bald ändern.

Für das Problem, dass in der Stadt Hermeskeil akut 30 Plätze für Kita-Kinder fehlen (TV vom 10. Oktober), ist noch keine Lösung gefunden. Das teilte Stadtbürgermeisterin Lena Weber im Stadtrat mit. Sie habe aber Anrufe von Privatleuten erhalten, die Räume angeboten hätten. Die Verwaltung prüfe, ob diese übergangsweise zur Unterbringung der Kinder geeignet wären. Im Haupt- und Finanzausschuss hatte Weber vor kurzem informiert, dass die drei Kitas in der Stadt an ihre Kapazitätsgrenzen stießen. Mittelfristig werde über einen Neubau nachgedacht.

In dem Zusammenhang kam die Nachfrage, warum sich die Stadt nicht an der vor zwei Jahren gestarteten Sanierung des VG-eigenen Rathausbereichs beteiligt habe. Diese war aus dem Investitionsstock gefördert worden, was laut Verwaltung für nachträgliche Arbeiten an den Stadtbüros nicht mehr möglich ist. Bürgermeister Hartmut Heck (CDU) sagte dazu, die Verwaltung habe seinerzeit festgestellt, dass Wasser aus den Stadträumen in die Tiefgarage eindringe und die Stadt bei der Sanierungsplanung einzubeziehen sei. In der Folge sei das Thema aber nie in einem städtischen Gremium besprochen worden. „Das ist jetzt keine glückliche Situation, aber das einem Einzelnen vorzuwerfen, wäre nicht korrekt.“ Schließlich habe auch der Stadtrat damals gewusst, dass das Rathaus saniert werde.