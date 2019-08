Einheitsbuddeln, Straßenbau und Auftragsvergaben : Neuer Konzer Stadtrat stellt sich gegen Extremismus

Konz Bei ihrer ersten Sitzung in der endgültigen Zusammensetzung des Gremiums haben alle Ratsmitglieder einstimmig eine Resolution verabschiedet. Es gab noch weitere Beschlüsse: Unter anderem sollen Bäume zum Klimaschutz gepflanzt werden.

Einheitsbuddeln Die Grünen haben einen Antrag eingebracht, dass sich die Stadt Konz am Tag der Deutschen Einheit Bäume pflanzen und das zur Tradition machen möge, um so einen Beitrag zur Aufforstung leisten möge. Bäume binden CO2. Deshalb könne die Stadt so einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Ähnliche Aktionen sind in anderen Städten unter dem Begriff Einheitsbuddeln positiv aufgenommen worden – unter anderem in Bremen. Auch in Konz stieß der Antrag auf Gegenliebe. Alle anderen Fraktionen hielten ihn grundsätzlich für sinnvoll. Nur die konkreten Plätze müssten noch geprüft werden, hieß es in der Sitzung. Die Verwaltung will nun sehen, welche Flächen genutzt werden können. Bürgermeister Weber erklärte zudem, dass zurzeit eine Baumpflanzaktion im Supermarkt in Oberemmel laufe. In Bezug darauf sei er schon angesprochen worden, ob die Stadt entscheiden wolle, wo die Bäume gepflanzt werden sollen. Bei der Aktion seien bisher 75 Bäume zusammengekommen. Diese könne man ins „Einheitsbuddeln“ integrieren, meint Weber. Weitere Details sollen am 17. September im Bauausschuss und am 24. September bei der nächsten Stadtratssitzung geklärt werden.