Diskussion im Stadtrat : Günstiger Wohnen dank Quote in Konz?

Investoren bei größeren Wohnungsbauprojekten sollen in Konz künftig 15 Prozent der Wohnfläche zu sozial gefördertem Wohnraum machen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Konz Der Stadtrat will bei Hausbauprojekten die Schaffung von 15 Prozent Sozialwohnungen erzwingen. Ein Jurist erklärte die passenden Instrumente. Einen von einigen Fraktionen geforderten zusätzlichen Ausschuss wird es nicht geben.

Der Konzer Stadtrat hat am Dienstag fünf Beschlüsse gefasst, mit denen die Stadt künftig den Ausbau von sozial geförderten Wohnungen vorantreiben möchte. Ein Jurist hat dem Gremium die rechtlichen Möglichkeiten zur Schaffung sozialen Wohnraums erläutert. Einen gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken, einen zusätzlichen Ausschuss zu gründen, der sich mit dem Thema befasst, hat die Ratsmehrheit aus CDU, FWG und FDP abgelehnt. Es wird sich jedoch eine Arbeitsgruppe damit befassen.



Was eine Kommune tun kann Joachim Weber betont bei der Einführung zu dem Tagesordnungspunkt: „Das Thema hat uns in einigen Sitzungen nach und auch in einer Sitzung vor der Kommunalwahl beschäftigt.“ In diesen nichtöffentlichen Sitzungen hat Verwaltungsjurist und Experte für Baurecht, Paul Henseler, den Ratsmitgliedern seine Sicht auf das Thema erläutert. Öffentlich wurden die vier Parameter für sozialen Wohnungsbau noch nicht vorgetragen, die das Gremium später beschließen sollte.

Henseler beginnt mit einer Definition: Unter sozialem Wohnungsbau verstehe er sozial geförderten Wohnungsbau, solche Bauprojekte, die von günstigen Krediten der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz profitierten und sich im Gegenzug an entsprechende Vorgaben bei den Mieten halten müssen. Kommunen können laut Henseler nur Einfluss nehmen, indem sie Baulandpreise dämpfen oder selbst bauen. Das sei in verschuldeten Städten wie Konz jedoch nicht möglich, weil es durch die Kommunalaufsicht verhindert würde. Henseler: „Es ist nicht sinnvoll, als Kommune Ziele zu definieren, die nicht umzusetzen sind.“

Realistisch sei deshalb nur die einzige vom Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebene Einflussmöglichkeit: „Die Stadt kann Bebauungspläne sozial gestalten.“ Das einzige Rechtsmittel dafür sei der Paragraf 12 im BauGB. Über einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan könne die Kommune mit einem Investor Bedingungen vereinbaren. Diese müsse er umsetzen, wenn die Kommune ihm im Gegenzug eine Projekt per Bebauungsplan ermögliche.

Ein Beispiel für ein solches Projekt gibt es zurzeit in Könen: Dort will ein Investor fünf Mehrfamilienhäuser an der Könener Straße 47 bis 49 bauen. Insgesamt sollen dort in mehreren Bauabschnitten knapp 100 Wohneinheiten entstehen. Der Stadtrat hat für dieses Projekt am Dienstag einen Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanung verabschiedet. Erstmalig soll dort nun mit dem Investor per Durchführungsvertrag geregelt werden, dass ein gewisser Anteil der Wohnungen gemäß den Regeln sozial geförderten Wohnraums gebaut wird. Voraussetzung für eine solche Regelung sei, dass ein Investor mit einer Projektidee zur Stadt komme und dann eine Bebauungsplanung brauche, sagt Henseler. Dann könne die Stadt erzwingen, dass der Investor Geld der ISB nehme und vertraglich einen Anteil für Sozialwohnungen festlegen, den der Investor erfüllen müsse. Der Rat stimmte einstimmig für die ersten drei „Parameter sozialen Wohnungsbaus in Konz“ (Definition sowie das Vorgehen mit vorhabenbezogenem Bebauungsplan und Durchführunsgvertrag).

Keine Einstimmigkeit gibt es bei der Frage nach der Quote. Während die Ratsmehrheit aus CDU, FDP und FWG für eine 15-prozentige Quote stimmt, sprechen sich andere Politiker für eine höhere Quote und für eine verbindlichere Formulierung aus. Laura Malburg (Die Grünen) plädierte in Bezug auf die Quote dafür, nicht „soll möglichst“, sondern „muss mindestens 15 Prozent der gesamten Wohnfläche entsprechen“ in den Beschluss zu schreiben. Eine Mehrheit gab es für die verbindlichere Formulierung nicht.

Kein zusätzlicher Ausschuss Neben der Vorgehensweise in Bezug auf sozialen Wohnungsbau stand auch noch ein SPD-, Grünen- und Linken-Antrag zur Gründung eines Ausschusses auf der Tagesordnung des Stadtrats. SPD-Mann Jens Tossing begründete ihn, indem er auf die seit 2016 immer wieder aufflammende, aber bisher ergebnislose Diskussion zum Thema verwies: Die Politik habe bis heute keinen Mietspiegel oder sonstige Erkenntnisse über den Konzer Wohnungsmarkt. Auch zum Bestand an sowie Bedarf für Sozialwohnungen gebe keine Daten. Das sei jedoch schon mehrfach gefordert worden. Die Verwaltung habe zum Beispiel unter Joachim Webers Vorgänger als Bürgermeister, Karl-Heinz Frieden, versprochen, ein Konzept zu erarbeiten. Im November 2018 sei zudem einstimmig im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen worden, in einer gemeinsamen Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses und des Sozialausschusses einen entsprechenden Unterausschuss zu gründen. Das sei nie umgesetzt worden. „Wir wollen öffentlich darüber diskutieren, was wir brauchen und wie wir dorthin kommen“, forderte Tossing.