Stadtentwicklung : Stadtrat billigt geänderten Plan für Hotel

So in etwa soll das Projekt auf dem ehemaligen Toom-Markt-Gelände in Saarburg-Beurig von der Wiltinger Straße aus betrachtet aussehen. Das große Gebäude rechts ist das Hotel, davor stehen Winzerhäuser, links daneben die Wohnbebauung. Foto: TV/Quelle: Matthias Ruppert Bauunternehmen

Saarburg Die Genehmigung des 20-Millionen-Euro-Projekts schreitet weiter voran. Bürger können demnächst Eingaben zum Entwurf des Bebauungsplans vorbringen. Die SPD hat sich gegen den Entwurf ausgesprochen.

Im Vergleich zur vergangenen Vorstellung des Projekts im Bauausschuss wurde die Planung laut Dixius in einigen Punkten wie Verkehrsführung und Gebäudehöhen nochmals geändert. So sei die maximal zulässige Firsthöhe der Gebäude nochmals reduziert worden. Die Wohnbebauung an der Schodener Straße soll laut Plan maximal eine Höhe von 172,70 Meter über NN erreichen. Die Firsthöhe des Hotels wurde auf 173,60 Meter über NN festgelegt (zuvor 174 Meter). Die Gebäudelänge wurde laut Dixius auf 42 Meter begrenzt und ein Abstand von fünf Metern zwischen den Gebäuden festgelegt.

Entschieden hat der Rat nun darüber, dass er den geänderten Bebauungsplanentwurf billigt und dieser offengelegt wird, so dass Träger öffentlicher Belange und Bürger ihre Einwände dazu vorbringen können. Zehn Mitglieder des Rats, der aus den beiden Fraktionen CDU und SPD besteht, haben für den Planentwurf gestimmt, fünf dagegen. Die Gegenstimmen kamen von den Sozialdemokraten. Fraktionsvorsitzender Manuel Müller weist darauf hin, dass es in seiner Fraktion unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gebe und dass ohne Fraktionszwang abgestimmt worden sei. Grundsätzlich sei die SPD-Fraktion nicht gegen den Bau eines Hotels und schon gar nicht gegen Wohnbebauung. Müller: „Für uns müssen jedoch die Rahmenbedingungen für ein solches Projekt stimmen. Wir haben von Beginn an gesagt, dass bei einem so großen Projekt immer der Nutzen für Saarburg im Verhältnis zu möglichen Auswirkungen auf Saarburger beziehungsweise Anwohner stehen muss.“