Stadtentwicklung : Neuer Plan für die Saarburger Jugendherberge

Die Baustelle steht still: Nichts tut sich derzeit an der Saarburger Jugendherberge, die umgebaut und erweitert werden soll. Foto: Archiv/Marion Maier Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Ein neuer Bebauungsplan für die Erweiterung der Jugendherberge Saarblick ist Thema der gemeinsamen Sitzung von Stadtrat und Bauausschuss in Saarburg am Mittwoch, 17. Juni, 19 Uhr, in der Stadthalle.



Der alte Bebauungsplan war durch die Klage einer Nachbarin gestoppt worden.

Anschließend tagt der Stadtrat alleine weiter. Er wird sich mit zwei SPD-Anträgen beschäftigen. Der eine ist ein Prüfantrag zur Digitalisierung der Ratsarbeit. Die Sozialdemokraten regen an, die Ratsarbeit vor dem Hintergrund der Pandemie komplett auf papierlos umzustellen. Dafür wären Tablets für die Ratsmitglieder nötig. Mit ihrer Hilfe könnten Videokonferenzen vorgenommen werden. Diese sind laut SPD eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Ratssitzung und könnten die Sitzungen situationsbedingt vollständig ersetzen. Beim zweiten SPD-Antrag geht es um ein Verkehrskonzept für die Innenstadt.