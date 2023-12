420 Euro für den guten Zweck Stadtrat Saarburg spendet Sitzungsgeld

Geschlossen hat sich der Saarburger Stadtrat dafür ausgesprochen, das Sitzungsgeld der letzten Sitzung im Jahr 2023 für das geplante Kinderhospiz in Trier von Nestwärme zu spenden. Für Stadtratsmitglieder beträgt das Sitzungsgeld laut Pressesprecher der Verwaltung 20 Euro, die Fraktionsvorsitzenden erhalten das doppelte. So kam an dem Abend, an dem sich viele krankgemeldet hatten, 420 Euro zusammen. Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell hat es in seiner letzten Sitzung genauso gemacht. Seine Spende belief sich auf 960 Euro.