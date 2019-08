Kommunalpolitik : Lösung für Jugendherberge in Sicht: Saarburger Stadtrat ändert Planung

Saarburg Der Saarburger Stadtrat hat den Bebauungsplan für die Erweiterung der Jugendherberge geändert in der Hoffnung, dass die Bauarbeiten dort bald weitergehen können. Sie waren durch die Klage einer Anwohnerin gestoppt worden.

Die Verzögerungen bei Umbau und Erweiterung der Saarburger Jugendherberge haben den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Hintergrund waren die erfolgreiche Klage einer Anwohnerin wegen Lärmschutz-Bedenken und ein dadurch ausgelöster Baustopp (der TV berichtete am Donnerstag). Das Stadtparlament beschlos am am Donnerstagabend einstimmig, sich nicht auf eine langwierige juristische Auseinandersetzung einzulassen, sondern kurzerhand den Bebauungsplan zu ändern. Demnach wird das Gelände dann nicht mehr dem Innenstadtbereich zugeordnet, sondern als Außenbereich deklariert, wo die Auflagen nicht so streng sind. Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU) hofft nun, dass im Frühjahr 2020 weitergebaut werden kann. Alle Fraktionen waren sich einig, dass das Projekt wichtig für Saarburg sei und auch zeitnah vorangetrieben werden müsse.

Eine weitere Beschlussvorlage zur „Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Innenstadt“ passierte nach kurzer Diskussion einstimmig den Rat. Es sollen 30 000 Euro aus (beim Umbau der Straßenbeleuchtung) nicht verbrauchten Haushaltsmitteln in ein erstes externes Gutachten investiert werden, das die Verkehrssituation neutral beleuchten und die Verkehrsströme analysieren soll. „Der Verkehr in der gesamten Innenstadt, also nicht nur zwischen den Kreiseln, nimmt immer mehr zu. PKW, Radfahrer, Busse, Touristen – Wir müssen wissen, woher die Ströme kommen und wohin sie laufen, dann können wir unsere bereits vorhandenen Planungen bündeln“, sagte Dixius. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel Müller merkte an, dass man sich in seiner Partei schon intensiv Gedanken dazu gemacht habe und bald konkrete Vorschläge präsentieren wolle, was der Bürgermeister begrüßte.