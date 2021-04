Der Donatusplatz in Hermeskeil soll ein völlig neues Gesicht erhalten (Bild links). Im Haushalt 2021 sind 180 000 Euro dafür eingeplant. Investiert wird zudem in einen Kita-Neubau, einen zweiten Abschnitt des Baugebiets Auf der Pferch und in eine Untersuchung der sanierungsbedürftigen Rampe zur Hochwaldhalle. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber