Stadtentwicklung : Stadtrat tagt zu Wald und Bauland

Saarburg Um den Wirtschaftsplan 2020 für den Stadtwald geht es unter anderem am Donnerstag, 19. Dezember, in der Sitzung des Saarburger Stadtrats. Die Ratsmitglieder tagen öffentlich ab 19.30 Uhr im Saal Schlossberg im Haus Warsberg in Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Widmung von Straßen im Baugebiet „Cité Sud“. Außerdem befasst sich der Stadtrat mit einer Änderung bei der Erhebung eines Tourismusbeitrags in Saarburg.