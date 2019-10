Kommunen : Politiker planen Investitionen für das Jahr 2020

Konz Die Ortsgemeinderäte in der Verbandsgemeinde Konz und die Ortsbeiräte in der Stadt Konz beraten in den kommenden Tagen ihre Investitionsprogramme und setzen so Prioritäten fürs kommende Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Konz/Temmels/Wiltingen Der Herbst beginnt, und pünktlich beginnen mit ihm die Haushaltsplanungen für die Städte und Ortsgemeinden in der Region. In der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz geht es in dieser Woche gleich in mehreren Orten um die Investitionsplanungen für 2020. Der Ortsgemeinderat Temmels setzt sich beispielsweise am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr zusammen. Im Temmelser Bürgerhaus geht es aber nicht nur um das Investitionsprogramm (größtes Projekt: Ausbau der Moselstraße für 515 000 Euro). Auf der Tagesordnung stehen auch zwei Punkte, die die laufenden Sanierungsarbeiten am sogenannten Temmelser Schloss betreffen. Unter anderem soll das Gremium auf Anfrage der Kreisverwaltung darüber beraten, ob der Denkmalschutz an dem Gebäude aufgehoben werden kann. Zudem steht ein Bebauungsplan für das Grundstück am Temmelser Schloss auf dem Programm. Zurzeit saniert ein Privatinvestor das Gebäude und richtet darin Eigentumswohnungen ein (der TV berichtete).

Schon am Dienstag, 15. Oktober, machen die Konzer Stadtteile Kommlingen und Könen den Anfang mit den Investitionsplanungen. In beiden Ortsbeiräten geht es unter anderem um das Investitionsprogramm und um die Forstwirtschaftspläne für das kommende Jahr. Der Kommlinger Rat spricht ab 18 Uhr im dortigen Bürgerhaus nicht nur über die Investitionen (unter anderem 20 000 Euro für die Anlegung eines Mehrgenerationengartens), sondern auch über das Dorfentwicklungskonzept. Die Könener Politiker treffen sich um 19 Uhr im Gasthaus Greif-Deutschen. Größte Investition im I-Programm ist die Anlegung eines Fußwegs zwischen Fingelweg und Kirchgarten für 60 000 Euro. Zudem geht es um mehrere Anträge von Fraktionen – unter anderem zu den Parkplätzen an der Hauptstraße.

Am Mittwoch, 16. Oktober, treffen sich die Ortsbeiräte Filzen/Hamm im Casino in Filzen (18 Uhr) und Tälchen (19 Uhr, Vereinsraum der Kita in Niedermennig). In Filzen steht nur die Sanierung der Brücke über die Bahnstrecke (470 000 Euro) im Investitionsprogramm, im Tälchen ist die Erschließung des Baugebiets Hinter Mennig (495 000 Euro) der dickste Brocken.

Schon am Montag, 14. Oktober, geht es im Ortsgemeinderat Wiltingen im dortigen Bürgerhaus ab 19 Uhr um den Bau der neuen Gehwege am neuen Bahnhaltepunkt. Dort muss die Gemeinde wegen eines unvorhersehbaren Betonabbruchs – so heißt es in der Sitzungsvorlage – mehr Geld investieren als vorgesehen. Der Rat trifft sich deshalb, um weitere 10 400 Euro für das Projekt freizugeben.

Im Bauausschuss der Stadt Konz geht es schon am Dienstag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr im Kloster Karthaus unter anderem um die Sanierung des Schwester-Marcelina-Wegs, des wichtigsten Fußwegs vom Bahnhof Richtung Berendsborn.