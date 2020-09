Programm für schönere Innenstadt : Stadtumbau in Hermeskeil läuft an, aber es fehlen noch wichtige Ratsbeschlüsse

Stadtumbau in Hermeskeil läuft an, aber es fehlen noch wichtige Ratsbeschlüsse

Die Vorbereitungen für einen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Donatusplatzes in Hermeskeil laufen. Damit es mit dem Förderprogramm Stadtumbau richtig losgehen kann, muss der Stadtrat allerdings noch wichtige Beschlüsse fassen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Wegen einer Übermittlungspanne konnte der Stadtrat Hermeskeil das Konzept für eine attraktivere Innenstadt noch nicht final absegnen. Das ist allerdings der Grundstein dafür, die geplanten Projekte konkret angehen zu können. Im Gewerbegebiet Römerstraße wollen die Politiker eine Spielothek ermöglichen.

Im Kern geht es um das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), in dem ein Leitbild und alle bis 2028 geplanten Projekte aufgelistet sind. Und es geht um die dazugehörige Übersicht mit ungefährem Zeitplan, Kosten und Finanzierung der Projekte. Laut der Planerin kamen die Unterlagen dazu wegen eines technischen Problems verspätet bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier an. Die habe zwar nun alles abgesegnet, das Innenministerium als Zuschussgeber aber noch nicht. „Da warten wir jetzt noch auf grünes Licht.“