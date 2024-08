Novum bei den Beigeordneten Neue Stadtspitze für Hermeskeil – wer sich künftig um was kümmert

So feierlich wie am Dienstagabend geht es selten zu im großen Rathaussaal in Hermeskeil. Nicht nur wurden dort die 22 neuen Mitglieder des Stadtrats verpflichtet. Auch für den neuen Stadtbürgermeister Christoph König (Bürger für Bürger, BfB) war es ein besonderer Moment, als ihm seine Amtsvorgängerin Lena Weber (SPD) die goldene Amtskette der Stadt um den Hals legte. Da versagte einmal kurz die Stimme, als er seinen Amtseid sprach.