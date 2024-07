Serie „Menschen und Motoren“ Bei den Münsters begann die Autobegeisterung vor vielen Jahren mit einem Audi 80

Zum krönenden Abschluss der traditionellen Hermeskeiler Stadtwoche im Hochwald findet am kommenden Sonntag, 21. Juli, das zweite Young- und Oldtimertreffen statt. Dahinter stehen als Organisatoren die Old- und Youngtimerfreunde Hermeskeil. Ohne die im positiven Sinne „autoverrückte“ Familie Münster – Vater Udo und seine beiden Söhne Heiko und Timo, die zum Team der Organisatoren dieses Treffens gehören – wäre das Treffen mit dem vielfältigen „Garagen­gold“ so nicht möglich. Die Gruppe richtet es im Rahmen des Volksfests aus, das seit der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1970 gefeiert wird.