Kultur : Hermeskeiler starten mit Kanonendonner in die Festtage

HERMESKEIL Die Hermeskeiler Stadtwoche ist lautstark eröffnet worden. Abwechslungsreiche Tage liegen noch vor den Besuchern. Was sagen die ersten Festgäste?

Heute, Montag, 11. Juli: 20 Uhr Leiendecker Bloas; Dienstag, 12. Juli: 15 bis 18 Uhr Familientag, 19 Uhr Junior & the BluesBoost; Mittwoch, 13. Juli: 8 Uhr Krammarkt (Fußgängerzone), 19.30 Uhr Heimatabend (Festplatz), 22 Uhr Festplatz-Wette; Donnerstag, 14. Juli: ab 12 Uhr Erbseneintopf (Restaurant Feuerpatsche), 14 Uhr Stadtspaziergang (ab Festplatz), 19.30 Uhr Jim Everett Band; Freitag, 15. Juli: 21 Uhr Band Viva la Vida; Samstag, 16. Juli: 11 bis 14 Uhr Kinderflohmarkt (Stadtpark), 14 Uhr Stadtolympiade (Treffpunkt Festplatz), 21 Uhr Beatfever; Sonntag, 17. Juli: ganztägig Boule-Stadtpokal (Stadtpark), 20 Uhr Band Moore & More, 23 Uhr Feuerwerk. (doth)

Das sieht irgendwie alles aus wie immer, wenn nicht die zweijährige Corona- Lücke in der Festtradition klaffen würde. Diese Lücke füllten die Stadtsoldaten dennoch. „Wir haben in den letzten beiden Jahren die Kanone trotzdem abgefeuert, wenn das Fest gewesen wäre. Nur feiern durften wir es halt nicht“, sagt Oberkanonier Malburg trotzig. Seine Truppe gibt es seit 1950, das Jahr in dem sich das Dorf Hermeskeil Stadt nennen durfte.

Sicherheit beim Stadtfest in Hermeskeil

Rund um die Feierzonen von Rathaus und Neuem Markt sind diesmal 1,5 Tonnen schwere Betonklötze aufgestellt worden, denn gegen einen Terroranschlag könnten die Stadtsoldaten mit ihrer Kanone auch nichts ausrichten. „15 Stück sind es, auch für den Krammarkt am Mittwoch in der Fußgängerzone“, sagt Beigeordneter René Treitz.

Freude darüber, dass das Hermeskeiler Stadtfest wieder stattfinden kann

Für die Schausteller war es eine besonders harte Zeit. Der TV trifft Werner Weeber. Der heute 84-Jährige, der aus einer Schausteller-Dynastie stammt, die bis ins Jahr 1848 zurückzuverfolgen ist, kommt mit seinen Karussells seit 55 Jahren nach Hermeskeil. Nur halt nicht in den letzten zwei Jahren. „Da haben wir von unserem Ersparten gelebt“, verrät der Schausteller. Für ihn sei es sehr befriedend wieder mit einem Kinderkarussell dabei sein zu dürfen. Schausteller zu sein, das sei eine Sache von „Herz und Liebe“, die man nicht in Rente schicken kann. In Hermeskeil habe er in 55 Jahren viele Freundschaften geschlossen, sagt Weeber.