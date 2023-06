Hermeskeiler feiern im Juli Neues Finale, Don Camillo und wieder eine Wette: Das ist für die Stadtwoche geplant

Noch knapp vier Wochen, dann wird der Neue Markt in Hermeskeil wieder zum Kirmesplatz und zum Dreh- und Angelpunkt der Stadtwoche. Das Programm für die neun Volksfesttage steht, die Gestaltung des Programmhefts ist laut Stadtbürgermeisterin Lena Weber „in den letzten Zügen“. Ab nächster Woche soll es verteilt werden. Wir verraten schon jetzt, was die Besucher vom 7. bis 16. Juli erwartet, was anders und was besonders ist.