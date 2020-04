50 Jahre Stadtrechte : Video-Party statt Jubiläum und Kirmes in Hermeskeil

Hermeskeil Die Hermeskeiler wollten in diesem Sommer groß feiern – ihre Stadtwoche und den 50. Geburtstag der Stadt. Beides ist nun wegen der Pandemie abgesagt. Doch es gibt kreative Pläne, um die Feste nicht ganz ins Wasser fallenzulassen.

Der 4. Juli ist nicht nur ein wichtiges Datum in den USA. Die Amerikaner feiern an diesem Unabhängigkeitstag die Geburtsstunde ihrer Vereinigten Staaten. Auch in Hermeskeil sollte der Tag in diesem Jahr ein ganz besonderer werden. Denn am 4. Juli 1970 – also vor 50 Jahren – erhielt die Gemeinde im Hochwald ihre Stadtrechte. Um den runden Geburtstag ausgiebig zu feiern, war eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant. Auch das neuntägige Volksfest im Juli, die Hermeskeiler Stadtwoche, sollte ganz im Zeichen des Jubiläums stehen.