Ortsentwicklung : Starkregen, Tempo 30 und das Alte Amtshaus

Historisch wertvoll, aber in der Substanz marode: Wann geht es dem alten Freudenburger Amtsgebäude an den Kragen? Foto: Herbert Thormeyer

Freudenburg Der Ortsgemeinderat Freudenburg diskutiert Probleme, an deren Lösung hart gearbeitet werden muss.

Deshalb findet Ortschef Zehren: „Ein Parkplatz sollte eine Option sein“, empfiehlt aber abzuwarten, was die Denkmalschützer entscheiden. Sein Vorgänger Gödert sieht das Haus immer noch als „von der Historie her wertvoll“ an.

80 000 Euro stehen im Plan für einen neuen Gemeindetraktor, der den alten ersetzen soll. Ab nächstem Jahr will Freudenburg die Planung des Ausbaus der Trierer, Schlesien- und Saarburger Straße starten. 100 000 Euro soll das kosten. Der Ausbau der Gartenstraße ist um mehrere Jahre verschoben worden. Noch einmal teuer wird’s beim weiteren Umbau und der Modernisierung des Bürgerhauses mit einer halben Million Euro im nächsten Jahr und 350 000 Euro in 2022.

Und dann sind da noch die Raser in der Leukstraße, wo es zu Schule, Kindergarten und Sportplatz geht. Eine Elterninitiative sammelte für eine Tempo-30-Zone Unterschriften. Das Tempolimit soll zunächst zwischen Bürgerhaus und der Einmündung Burgbungert eingeführt werden. Doch Ortsbürgermeister Zehren plädiert für eine Lösung in ganz Freudenburg. Dafür will er das Ordnungsamt, den Landesbetrieb Mobilität (LBM), die Gemeinde und die Polizei an einen Tisch bringen.