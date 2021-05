Saarburg/Trier/Bernkastel : Auf Saar und Mosel heißt es wieder Ahoi!

Ein Stück Normalität mehr: Die Schiffe fahren wieder. Vom Zurlaubener Ufer in Trier aus sind zumindest Rundfahrten wieder möglich. Foto: TV/Hans Krämer

Saarburg/Trier/Bernkastel Zögerlich kam die Schifffahrt auf der Mosel vergangene Woche wieder in Gang. Ab Samstag legt nun auch die Saarflotte wieder ab. Auf beiden Flüssen gelten noch eingeschränkte Fahrpläne.

Steuermann Pero Majoros fegt das Deck der Saargold, die in Saarburg anliegt. Maschinist Nikolay Tsonev streicht das Beiboot der benachbarten Saarstern. Die Saarflotte wird klargemacht zum Losmachen. Start der Personen-Schifffahrt in Saarburg ist am Samstag – nach einer langen Winterpause. Geschäftsführer Friedhelm Weishaar sagt: „Beim Umsatz fehlen uns vier volle Monate. Hilfen gab es wenig. Wir mussten auf Rücklagen zurückgreifen.“ Doch nun geht der Blick nach vorn. Erleichtert stellt seine Kollegin Cornelia Hauck fest: „Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können.“

Der Betrieb läuft allerdings eingeschränkt an, zunächst sind nur Rundfahrten möglich. In Saarburg ist das die König-Johann-Rundfahrt mit Wendepunkten in Serrig und Ockfen. Sie wird an diesem Samstag einmal angeboten (14 Uhr) und am Sonntag zwei Mal (11.30 und 14 Uhr). Auch an den übrigen Wochentagen bis auf Montag können Passagiere zwei Mal rundfahren. In Mettlach, der zweiten Anlegestelle der Saarflotte, legen die Schiffe ab Dienstag, 1. Juni, wieder ab. Dort führt die Rundfahrt zur Saarschleife. Die Tagesfahrten wird die Saar Personenschiffahrt laut Hauck ab 12. Juni wieder aufnehmen.

Info Saarburger Bähnchen wieder am Start Auch die Saarburger Saartalbahn fährt ab Samstag wieder. Das Bähnchen dreht ab 11 Uhr die halbstündigen Runden durch die Innenstadt. Start ist am Pferdemarkt.

Auf der Mosel lassen die Gebrüder Kolb die Ausflugsschiffe bereits seit vergangener Woche Samstag, dem erst möglichen Termin, wieder fahren. Mit mäßigem Erfolg. Geschäftsführer Martin Kolb sagt: „Der Samstag und der Montag liefen aufgrund des Wetters schlecht, am Sonntag ging es einigermaßen.“ Für die Bereiche Trier und Cochem konnten aufgrund der Inzidenzen unter 50 immerhin die Innenplätze genutzt werden. Das war für die Region Bernkastel nicht möglich. Deshalb haben die Schiffe dort in der vergangenen Woche noch gar nicht abgelegt. Dies tun sie nun ab diesem Samstag. Wie auf der Saar werden auch an der Mosel zunächst nur Rundfahrten angeboten.

In Trier führen die meist zweistündigen Fahrten vom Zurlaubener Ufer zur Trierer Schleuse, dann nach Pfalzel und zurück (Abfahrten am Wochenende: 11.15 Uhr, 12.30 Uhr, 13.45 Uhr, 15 Uhr und 16.15 Uhr). Linienfahrten werden in Trier wegen Schleusenarbeiten erst ab 17. Juni angeboten. In Bernkastel-Kues gehen die einstündigen Rundfahrten, nach Andel und Graach. Linienfahrten nach Traben-Trarbach und zurück sind ab kommenden Donnerstag wieder möglich. Im Bereich Cochem sind Linienfahrten nach Beilstein ab Samstag buchbar.

Für alle Schifffahrten gelten weiterhin Corona-Auflagen. Gäste müssen nachweisen, dass sie entweder vor maximal 24 Stunden negativ auf Corona getestet wurden oder dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Passagiere sollen ihre Daten hinterlassen. Ein Mundschutz muss getragen werden, bis der Sitzplatz erreicht ist. Um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten, werden die Schiffe maximal mit der halben möglichen Passagierzahl besetzt.

