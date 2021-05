Open-Air-Veranstaltungen : Endlich wieder Live-Musik in Saarburg – mit Wein

Frank Rohles und sein Sohn Marc treten am kommenden Samstag, 29. Mai, in Saarburg auf. Foto: Double R

Saarburg Station K organisiert für kommenden Freitag und Samstag zwei Open-Air-Konzerte in Saarburg. Es spielen Fanatic Five und Frank Rohles.

Christof Kramp, Kopf der Agentur Station K, weiß ganz genau, wann er zuletzt etwas veranstaltet hat. „Am 11. Oktober hatte ich meine letzte Veranstaltung“, sagt der gebeutelte Unternehmer. Das ist nun 228 Tage her. Mit seiner Freude, dass es endlich wieder losgeht, ist er wohl nicht alleine. Die Nachfrage nach Karten ist entsprechend gut bei ihm.

Für das kommende Wochenende hat Kramp gleich zwei Konzerte auf dem Kasernengelände in Saarburg auf die Beine gestellt. Dabei geht es nicht allein um Hörgenuss. „Musik.Wein.Live!“ hat der Veranstalter die Events mit jeweils einer Musikformation und sechs Winzern genannt. Auf der Bühne steht am Freitag Fanatic Five. Die seit 20 Jahren aktive Saarburger Band, die sonst mit sechs Leuten auftritt, schickt für Freitag ein Trio ins Rennen. Auf dem Programm steht ein Querschnitt durch die aktuelle Musiklandschaft, von Rock über Pop bis Elektro, garniert mit Ausflügen zu den Klassikern der 70er, 80er und 90er.

Die Musik am Samstag kommt von „Double R – Two Generations“. Der Name steht für das Duo aus dem in der Eifel lebenden Musiker und Songschreiber Frank Rohles (Gesang und Gitarre) und seinem Sohn Marc (Klavier). Während der Vater bereits mit Brian May von der britischen Band Queen zusammengearbeitet hat, war der Sohn, der an der Pop-Akademie in Mannheim studiert, schon mit Chris Thompson, dem Original-Sänger der Manfred Mann‘s Earth Band, auf Tour. Vater und Sohn präsentieren hochkarätige Musik und Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte.

Info Die nächsten Konzerte sind noch unsicher Ob die nächsten Konzerte von Station K tatsächlich wie geplant stattfinden, ist noch unsicher. Christof Kramp sagt: „Wenn bis dahin die Beschränkung auf 100 Besucher bleibt, werden die Konzerte verlegt.“ Still Collins steht als nächstes mit einem Auftritt auf dem Kasernengelände auf dem Terminplan von Station K und zwar für Freitag, 11. Juni. Eine Woche später soll die kölsche Band Kasalla dort spielen. Das Konzert mit geplanten 500 Besuchern ist ausverkauft. Die nächste Corona-Bekämpfungsverordnung soll kommende Woche verkündet werden und zum 2. Juni in Kraft treten. Genaueres ist zu den Erleichterungen für Gastronomie, Tourismus und Kultur, die die Verordnung enthalten soll, derzeit aus Mainz noch nicht zu erfahren.

Auch die sechs Winzer, die je fünf Weine präsentieren, kommen aus der Region. Es sind Armin Appel, (Saarburg), Felix Weber (Wiltingen), Peter Greif (Tawern), Weingut Dr. Frey (Kanzem), Weingut Karl Sonntag (Nittel) und Inga Schmitt (Konz-Oberemmel). Die Gäste werden an Tischen bedient. Zu essen gibt es Flammkuchen, Bratwurst, Curry-Wurst und Warm Schmier (mit Käse oder Schinken).

Die Besucherzahl ist bei den Konzerten auf 100 beschränkt. Voraussetzung für den Einlass ist ein Nachweis über einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bei Bedarf werden Tests gegen Entgelt vor Ort angeboten. Auch vollständig Geimpfte und Genesene erhalten mit entsprechendem Nachweis Zutritt. Ein Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Erreichen des Sitzplatzes getragen werden. Zur Kontakt-Nachverfolgung wird die Luca-App verwendet. Kramp empfiehlt, sich diese vorab auf das Smartphone zu laden. Namen können aber auch notiert werden.