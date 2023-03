Verkehr : Verkehrskollaps an der Obermosel: Trotz Mega-Stau funktioniert das Prinzip „Gegenseitige Rücksichtnahme“

Die Bundesstraße 419 im morgendlichen Verkehrschaos: Seit der Sperrung der Moselbrücke zwischen Wincheringen und Wormeldange stauen sich Fahrzeuge bis zum Ortseingang Wellen von Nittel kommend zurück. Foto: Boie Jürgen

Wellen Das befürchtete Verkehrschaos an der Wellener Brücke nach Grevenmacher trat ein. Die Autofahrer mussten Verspätungen von bis zu 30 Minuten in Kauf nehmen. Der Grund: Weil die Moselbrücke zwischen Wincheringen und Wormeldange in Fahrtrichtung Luxemburg seit gestern gesperrt ist, weichen viele Luxemburg-Pendler auf die Wellener Brücke aus.