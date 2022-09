Verkehr : B-51-Sperrung zwischen Konz und Trier: Autofahrer sollten mindestens 15 Minuten mehr einplanen

Auch rund um den Donut-Kreisel knubbelt sich der Verkehr. Foto: TV/Marion Maier

Konz/Trier Stau in Konz – der lässt sich kaum vermeiden, weil der Verkehr aufgrund der Sanierung der Straße aktuell durchs Zentrum umgeleitet wird. Wo es am ersten Tag der Baustelle haperte und was die Verantwortlichen dazu sagen.