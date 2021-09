Nachruf zum Tod von Stefan Müller-Hamann : Ein Saarburger Original hat die Bühne für immer verlassen

Saarburg Stefan Müller-Hamann war eine treibende Kraft im Saarburger Gewerbeverband und im Karnevalsverein der Stadt. Er ist im Alter von nur 62 Jahren unerwartet gestorben.

Die Nachricht hat wohl viele in Saarburg und Umgebung geschockt. Stefan Müller-Hamann ist am Sonntag im Alter von 62 Jahren plötzlich gestorben. Er und sein Modehaus, in dem Kleider und Schuhe verkauft werden, sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Er war ein überaus reges Mitglied im Vorstand des Saarburger Gewerbeverbands und in der Karnevalsgesellschaft Hau Ruck.