Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaftsförderung : Ist Hermeskeil beim geplanten Reinsfelder Gewerbepark mit an Bord? Stadtrat sendet Signal

Gewerbepark direkt an der Autobahn: Auf der großen grünen Flächen zwischen der L151 (links), der B407 und der A1 (oben rechts) möchte die Gemeinde Reinsfeld acht Hektar für neue Industrie- und Gewerbeflächen erschließen. Ob die Stadt Hermeskeil bei dem Projekt einsteigt, dazu hat der Stadtrat ein erstes Signal abgegeben. Foto: Portaflug

Hermeskeil Der Stadtrat kann sich grundsätzlich eine Beteiligung am geplanten Reinsfelder Gewerbepark vorstellen. In der jüngsten Sitzung ging es darum, wie so eine Partnerschaft aussehen könnte und welche Vorteile sie für Hermeskeil hätte. Es gab aber auch kritische Fragen.