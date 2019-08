Steinbruch und Asphaltmischanlage Taben-Rodt : Anwohner klagen über Staub und Gestank

Info

Nachfrage zu Feinstaub Zur Frage, ob damit gerechnet werden muss, dass der Staub im Saartal Feinstaub enthält und dieser gemessen wird, verweist Sandra Hansen-Spurzem, Sprecherin der SGD Nord, auf Messungen des Landesamts für Umwelt von Februar 2013 bis Februar 2014. Sie teilt mit, dass der zulässige Grenzwert für Staubniederschlag von 0,35 Gramm pro Quadratmeter und Tag damals nur zu etwa 20 Prozent ausgeschöpft worden sei. Die Schlussfolgerung der Behörde: „Deshalb waren keine weiteren Maßnahmen zu veranlassen.“

Nachfrage zu Geruch Zur Frage, ob der Asphaltgeruch, unter dem die Taben-Rodter leiden, denn gemessen wird, sofern er von der Asphaltmischanlage kommt, teilt die SGD-Sprecherin mit: „Die Geruchsemissionen werden nicht gemessen, da der im Gutachten prognostizierte Wert deutlich unter dem zulässigen Grenzwert lag.“ Und was ist zulässig? Dazu heißt es: „Entsprechend der Geruchsimmissionsrichtlinie dürfen an zehn Prozent der Jahresstunden, also an 876 Stunden, Gerüche in der Ortslage festgestellt werden. Diese Belastung ist bis zu dieser Grenze zulässig und muss von den Anwohnern akzeptiert werden.“

Tiere und Pflanzen Der pensionierte Biologielehrer Peter Grasmück macht sich wegen des Staubs bei Taben-Rodt nicht nur um die Menschen Sorgen, sondern auch um Tiere und Pflanzen. Er weist darauf hin, dass das feine Material die Atemöffnungen der Insekten verschließen könne und stellt fest, dass er immer weniger Schmetterlinge, insbesondere den Perlmuttfalter, rund um den Steinbruch sehe. Das Schutzgebiet Tabener Urwald, das sich am Hang gegenüber des Steinbruchs befindet, beherbergt mehr als 1200 Käferarten. Es gilt als Nummer eins in Deutschland, wenn es um Totholzkäfer geht. 480 Arten dieser Käfer wurden im Tabener Urwald nachgewiesen, 180 von ihnen gelten als gefährdet. Käferkundler Frank Köhler hält Staubablagerungen auf Oberflächen für die sich chemisch orientierenden Insekten für problematisch.