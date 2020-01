Kirche : Sternsinger in Saarburg-Beurig sammeln 4700 Euro

Saarburg-Beurig 35 Mädchen und Jungen zogen am Samstag nach ihrer Segnung in einem Gottesdienst der Pfarrei St. Marien aus, um als Sternsinger die Menschen zu erfreuen. Viele Male sangen sie unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein.

Frieden! Im Libanon und weltweit“ ihre Lieder und schrieben „20*C+M+B+20“, Christus Mansionem Benedicat, über zahlreiche Türen. Das Ergebnis ihres Engagements: Mehr als 4700 Euro kamen bei der Aktion zusammen, die für benachteiligte Kinder in aller Welt bestimmt sind. Während am Vormittag die Gruppen loszogen, kochte das Küchenteam ihnen ein Essen im Pfarrsaal, so dass die Kinder am Nachmittag gestärkt weiterziehen konnten.