Drei Jahre nach Tod des Kaufmanns Stiftung Müller-Hamann – Der Geist eines Saarburger Originals lebt weiter

Plötzlich und unerwartet ist Stefan Müller-Hamann vor drei Jahren gestorben. Gerade mal 62 Jahre alt ist das Saarburger Original geworden. Er war ein Hansdampf in allen Gassen, immer voller Energie und Begeisterung. In seinem Laden verkaufte er enthusiastisch Schuhe und Kleider. Im Vorstand des Gewerbeverbands war er eine treibende Kraft, und für die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck stand er in selbst entworfenen schillernden Kostümen auf der Bühne.