Verzögerung : Stillstand seit Dezember an der B51-Baustelle: Wann es weiter geht

Auch wenn es nervt: Autofahrer sagen, dass das Reißverschlusssystem in der Baustelle reibungslos funktioniert. Foto: TV/Christian Kremer

Wer zwischen Konz und Trier mit dem Auto oder einem anderen motorisierten Fahrzeug unterwegs ist, muss weiter Geduld mitbringen. Wann es auf der B51-Baustelle weitergeht und wie lange es noch dauert.

Autos oder Busse kommen seit September 2022 von Konz Richtung Trier und von Trier Richtung Konz nur langsam voran. Wegen einer Baustelle auf der Bundesstraße B51 gibt es nur zwei statt vier Spuren. Auf einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung kommt der Verkehr vor allem morgens und abends im Berufsverkehr nur schleppend voran. Richtung Konz reicht der Stau oft bis zum Möbel-Martin-Turbokreisel zurück. In Trier stauen sich die Fahrzeuge vor allem zwischen 16 und 18 Uhr teils schon vor der Konrad-Adenauer-Brücke.

Das alles wäre nicht so dramatisch, wenn die Autofahrer Fortschritte sehen würden. Doch die Arbeiten auf der Baustelle stehen seit Dezember still. Zuletzt hieß es, dass die Asphaltmischanlage in Trier-Pfalzel defekt sei und gewartet werden müsse. Wann diese Wartung abgeschlossen ist, stand da noch nicht sicher fest.

Nun erklärt Peter Braun, der beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) verantwortlich für das Projekt ist, dass es voraussichtlich Ende Februar weitergeht auf der Baustelle. Die beauftragte Arbeitsgemeinschaft Köhler/Schnorpfeil beabsichtige, die Arbeiten an der B51 ab Montag, 27. Februar, wieder aufzunehmen. Zunächst werde die Asphaltbinderschicht im letzten Bauabschnitt aufgebracht. Dann werde noch die Gussasphaltrinne hergestellt. „Parallel hierzu wird dann der Einmündungsbereich am Estricher Hof fertig gebaut“, führt Braun aus. In diesem Bereich müsse noch auf einer Fahrbahnhälfte die Deckschicht aufgetragen werden.

B 51: Wann die neue Asphaltdecke kommt

Danach beginnt der letzte Teil des Bauprojekts: Wenn der neue Plan aufgeht, wird ab Montag, 6. März, die Asphaltdeckschicht auf der Hauptstrecke des letzten Bauabschnitts eingebaut. Abschließend folgen laut Braun noch Markierungsarbeiten sowie die Arbeiten am Fahrbahnrand. Diese sollen bis spätestens Samstag, 18. März, erledigt sein. Dann soll die Strecke auch wieder vollständig freigegeben werden.

Ein kleines Aber gibt es noch: „Unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, jedoch mit geringen Einschränkungen, werden dann die beiden Überfahrten für die Baustellenverkehrsregelung zurückgebaut“, erläutert Braun. Um den Verkehr in den vorherigen Bauabschnitten jeweils auf den Gegenfahrbahnen an den laufenden Bauarbeiten vorbeizuführen, wurden die Schutzplanken zwischen den Richtungsfahrbahnen an einer Stelle geöffnet. Diese sollen dann wieder aufgebaut werden.

Abschließend bleibt Braun nicht anderes übrig, als noch einmal zu sagen: „Der LBM Trier bittet die Verkehrsteilnehmer weiterhin um Geduld und Verständnis.“

Auch wenn die monatelange Verzögerung der Bauarbeiten den Autofahrern auf die Nerven geht, ist diese Geduld bei den allermeisten vorhanden. So berichtet beispielsweise eine Autofahrerin in einer Konzer Facebook-Gruppe: „Ich fahre jetzt wirklich schon lange die Strecke Konz-Trier mit dem Auto. Oft bin ich genervt von irgendwas oder irgendwem. Aber: Das Reißverschlusssystem in der Baustelle funktioniert ja wirklich seit Wochen reibungslos!“ Andere Nutzer bestätigen das.

Und doch kommt es angesichts des zäh fließenden Verkehrs auch ab und an zu Unfällen im Umfeld der Baustelle. Am Montagmorgen wurde dabei eine Frau in einem Kleinwagen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, mussten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zwei Autos ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ein drittes Fahrzeug fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstands auf den vorausfahrenden Kleinwagen auf und schob diesen auf einen davor befindlichen SUV. Im Ergebnis war die Frau im Kleinwagen verletzt, aber der SUV blieb unbeschädigt.