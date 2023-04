Viele Anschlüsse betroffen Störung im Glasfasernetz im Bereich Ayl/Perl

(j.e.) Zu einer Störung des Glasfasernetzes im Bereich Ayl/Perl kam es am Donnerstag, 13. April, gegen 8.40 Uhr. Das teilte der Netzbetreiber, die Deutsche Glasfaser, mit. Betroffen waren Fernsehen, Internet und Festnetz bei Privat- und Geschäftskunden. Wie die Deutsche Glasfaser am späten Nachmittag auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds mitteilte, wurde die Störung durch einen Faserschaden bei einem Lieferanten ausgelöst. Die Arbeiten waren bis Redaktionsschluss in vollem Gange. Das Unternehmen äußerte sich aber zuversichtlich, das Problem zeitnah zu beheben. Betroffen sind rund 4.500 Privatkunden und etwa 260 Gewerbekunden.