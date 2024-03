Europaweit mehr als 100.000 Steine Stolpersteine: Oberemmel gedenkt der Ermordung jüdischer Mitbürger

Ortsvorsteher Hermann-Josef Benzkirch und die Mitglieder des Arbeitskreises "Jüdisches Leben in Oberemmel" (Friedhelm Schüle, Sebastian Lorenz und Willi Körtels, von links) zeigen, wo am 19. März, in der Scharzbergstraße 9, Stolpersteine im Gedenken an die von den Nazis ermordete Familie Kallmann verlegt werden.

Foto: Boie Jürgen