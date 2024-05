Bauarbeiten an der Saar Straße zwischen Ayl und Wiltingen wird gesperrt

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Trier lässt die Kreisstraße 130 zwischen Biebelhausen und Wiltingen sanieren. Dazu rückt ab Dienstag, 21. Mai, eine Baufirma an. Weil die Fahrbahnen zu eng sind und wegen arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen muss die Straße während der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Was für die Autofahrer zunächst eine schlechte Nachricht ist, sorgt dafür, dass die Bauzeit voraussichtlich kürzer ausfällt als beim Bau während laufenden Verkehrs.