Keine Schneebruch-Gefahr mehr : Im Hochwald alle Straßen wieder frei

So sieht es inzwischen nicht mehr aus an der L 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath. Die Strecke ist laut Straßenmeisterei wieder befahrbar, ebenso die L 142 nach Weiskirchen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Reinsfeld/Zerf Die zuletzt noch geltenden Straßensperrungen der L 146 Richtung Reinsfeld und der L 142 von Zerf nach Weiskirchen sind aufgehoben.

(red) Wie die Master-Straßenmeisterei Hermeskeil am Freitag mitteilt, sind alle Straßen in ihrem Zuständigkeitsbereich wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten wegen umgestürzter Bäume seien inzwischen auch an der L 146 in Richtung Reinsfeld sowie an der L 142 von Hirschfelderhof bei Zerf in Richtung Weiskirchen abgeschlossen.