Ortsentwicklung : Straßenausbau in Fellerich geht zunächst bis 2025 weiter

Tawern Konstituierende Sitzung: Der neue Tawerner Gemeinderat mit nun drei Beigeordneten fasst die ersten Beschlüsse.

Die dann folgenden Wahlgänge sind neu für Tawern. Bisher gab es hier nur einen Stellvertreter des Ortsbürgermeisters – nun sollen zwei weitere Beigeordnete dazukommen. Tawern und sein Ortsteil Fellerich seien inzwischen so gewachsen, so die übereinstimmende Meinung, dass die Arbeit besser auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. Einstimmig als zweiter Beigeordneter gewählt wird daher Achim Komes (SPD) und auf Vorschlag der CDU-Fraktion noch Walter Bamberg mit zehn Ja- und vier Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen.

Starkregen und anschließendes Hochwasser hatten 2018 in Tawern erhebliche Schäden verursacht. Daraufhin wurde das Pölicher Büro Hömme von der Verbandsgemeinde Konz mit der Erstellung eines Hochwasserkonzepts für Tawern beauftragt. In einer Bürgerversammlung hatte das Büro mögliche Maßnahmen gegen künftige Starkregen-

Nächster Punkt ist der laufende Ausbau von Gemeindestraßen im Ortsteil Fellerich. Derzeit haben die Tiefbauarbeiten mit anschließender Straßenerneuerung den oberen Teil der Fellericher Moselstraße erreicht. Einstimmig im Grundsatz beschlossen werden die folgenden weiteren Maßnahmen in Fellerich: Ausbau der Bergstraße, der Straße Am Hang (südlicher Teilbereich in Fellerich), Ausbau des nördlichen Teilbereichs der Mittelstraße und zuletzt den südlichen Bereich der Mittelstraße. Trotz dieser Ausbaubeschlüsse werden noch nicht bald die Bagger anrücken. Mit dem Ausbau der genannten Straßen ist im Zeitrahmen von 2024 bis 2025 zu rechnen.

Beschlüsse über die Annahme von Spenden, die seit einigen Jahren laut Gemeindeordnung zum Pflichtprogramm der Räte zählen, laufen normalerweise nicht in die Sitzungsberichte ein. Der vorliegende Fall sollte aber erwähnt werden: Eine Tawernerin hat ihrer Mutter zum 80. Geburtstag eine Sitzbank geschenkt, die auf dem Friedhof in unmittelbarer Nähe des Grabes ihres verstorbenen Mannes aufgestellt werden soll. Das Geschenk an die Mutter wird somit gleichzeitig zur Spende an die Ortsgemeinde als Friedhofsbetreiberin.