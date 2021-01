Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Kein Mangel an Projekten in Züsch

Kein Mangel an Projekten in Züsch

Züsch Corona heißt der Bremsklotz bei vielen Maßnahmen. Aber Ortsbürgermeister Ulrich Frohn gibt die Hoffnung nicht auf und plant weiter die Attraktivitätssteigerung des Dorfes.

„Nicht alles in Züsch hat direkt mit Geld zu tun“, freut sich Frohn und nennt das Internationale Workcamp, ein Treffen Jugendlicher aus vielen Ländern für Arbeiten in Züsch und Neuhütten. Die beiden Wochen werden vom Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V. (IGB) finanziert. Frohn hofft, dass dieses Workcamp nicht wieder wegen Corona abgesagt werden muss. Ebenfalls in Neuhütten ist ein 300 Meter langer Wasserlehrpfad am Königsbach geplant.