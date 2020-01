Konz/Saarburg/Hermeskeil/Kell am See Die Ampelkoalition in Mainz will weg von Einmalbeiträgen für Anlieger und alle Kommunen dazu bringen, neue Straßen oder Generalsanierungen anteilig mit wiederkehrenden Beiträgen zu finanzieren.

Im Raum Konz, Saarburg und Hochwald wurde schon in vielen Orten grundsätzlich über das System diskutiert. In Tawern-Fellerich wurden zum Beispiel wiederkehrende Beiträge eingeführt, in Wasserliesch, Irsch, Zerf und Züsch blieb es bei der Debatte. Im Konzer Wohngebiet Berendsborn ebenfalls, weil es im Zentrum schwierig ist, Abrechnungseinheiten einzurichten. Neben Konz erheben viele weitere Kommunen Einmalbeiträge – zum Beispiel Hermeskeil, Reinsfeld oder Ayl. Andere – zum Beispiel Saarburg, Oberbillig, Rascheid, Nittel und Kell am See – arbeiten schon mit wiederkehrenden Beiträgen. Die Höhe der Beiträge hängt von der Höhe der Investitionen in Straßen ab. Jeder Grundstücks- und Wohnungseigentümer zahlt sie jährlich. In der Verbandsgemeinde Hermeskeil gibt es in fünf von 13 Kommunen wiederkehrende Beiträge, in der VG Konz in drei von elf Orten sowie in Fellerich. In der VG Saarburg-Kell arbeitet die Hälfte der 28 Ortsgemeinden mit wiederkehrenden Beiträgen. Es besteht also Nachholbedarf: Viele Gemeinden müssen nun prüfen, ob und wie sich Abrechnungsgebiete einteilen lassen.