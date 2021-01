Neuer Schnee verzögert Aufräumarbeiten : Straßensperrungen im Hochwald und am Erbeskopf werden verlängert

Noch ist hier kein Durchkommen an der L151 zwischen Reinsfeld und Osburg. Die Aufräumarbeiten mussten kurzzeitig unterbrochen werden, weil nach dem Neuschnee am Dienstag erneut Bäume umgestürzt sind. Die Sperrung wird daher über den 15. Januar hinaus verlängert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Reinsfeld/Osburg/Deuselbach Die zurzeit wegen Schneebruch-Gefahr gesperrten Strecken im Hochwald und Hunsrück bleiben noch länger zu als bislang angekündigt. Das teilt die Master-Straßenmeisterei Hermeskeil mit. Dies gilt auch für die L 151, eine wichtige Verbindung in Richtung Ruwertal und Trier.

Ursprünglich sollte die Landesstraße 151, die zwischen Reinsfeld und Osburg seit Ende Dezember gesperrt ist, am kommenden Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch nun kündigt die zuständige Master-Straßenmeisterei Hermeskeil an, dass die Sperrung voraussichtlich bis Montag, 18. Januar, andauern wird.

Der Hintergrund sei ein nach wie vor hohes Risiko, dass Bäume entlang der Fahrbahn umstürzen könnten. Durch die Schneelast der vergangenen Wochen waren an der L 151 bereits zahlreiche Bäume umgefallen. Wegen des Neuschnees am Dienstag seien weitere auf die Straße gestürzt, weshalb die Aufräumarbeiten mit Hilfe eines Harvesters, einer speziellen Holzernte-Maschine, unterbrochen werden mussten. „Die Baumspitzen haben in den vergangenen Tagen zwar etwas Ballast abgeworfen“, sagt Stefan Moritz, Leiter der Master-Straßenmeisterei Hermeskeil. Dennoch werde auch wegen des ausgefallenen Räumtags am Dienstag noch Zeit benötigt, um das Gehölz am Fahrbahnrand zu entfernen, Bäume zu häckseln und die Straße final zu räumen. „Die Verkehrssicherheit hat Vorrang“, betont Moritz.