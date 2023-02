Gesundheitsversorgung : An Aschermittwoch wird am Krankenhaus Saarburg gestreikt – Patientenversorgung gesichert

An Aschermittwoch wird am Krankenhaus Saarburg gestreikt – Patientenversorgung gesichert

Warnstreik am Aschermittwoch: Beschäftigte am Saarburger Krankenhaus legen dann ihre Arbeit nieder. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg 24 Stunden lang soll der Warnstreik dauern.

Am Saarburger Krankenhaus und dem dazugehörigen Seniorenzentrum wird an Aschermittwoch gestreikt. Wie die Krankenhausleitung mitteilt, hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeitenden zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll am Mittwochmorgen um 6 Uhr beginnen. Hintergrund ist die laufende Tarifverhandlung zwischen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft.