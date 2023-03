Nach Scheitern der zweiten Tarifverhandlung Zwei Tage lang wird an der Saarburger Klinik gestreikt

Saarburg · Nach dem Warnstreik an Aschermittwoch werden am Dienstag und Mittwoch erneut Mitarbeiter des Saarburger Krankenhauses die Arbeit niederlegen. Was das für die Patienten bedeutet.

14.03.2023, 09:54 Uhr

Am Dienstag und am Mittwoch wird am Saarburger Krankenhaus wieder gestreikt. Foto: TV/Marion Maier

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März, die Beschäftigten des Gesundheitswesens im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen bundesweit zum Streik auf. Das betrifft neben sechs saarländischen Kliniken auch das Saarburger Kreiskrankenhaus, das bereits am Aschermittwoch bestreikt wurde.