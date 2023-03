Erster von zwei Aktionstagen Streik im Saarburger Krankenhaus – So läuft es in der Klinik

Neben der Saarburger Klinik haben sich an den aktuellen Aktionen im Verdi-Bezirk Region Saar Trier sieben saarländische Kliniken am Streik beteiligt, und zwar die Kliniken der SHG (Völklingen, Sonnenberg und Merzig), das Klinikum Saarbrücken, das Kreiskrankenhaus St. Ingbert und die Knappschaftskrankenhäuser in Püttlingen und Sulzbach (diese nur am 14. März). Zur Demo nach Saarbrücken waren ebenfalls Streikende von sieben Kliniken aus der Pfalz sowie von Einrichtungen der Awo Saarland eingeladen.