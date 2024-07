Rechtsstreit seit drei Jahren Umstrittenes Bauprojekt in Hermeskeil: Wie geht es weiter an der Katzenmühle?

Die Katzenmühle im Lösterbachtal bei Hermeskeil war lange Zeit ein Problemfall. Mehrfach gab es Brände in dem verwahrlosten Gebäude mitten im Wald, auch Müll wurde dort illegal entsorgt. 2021 kaufte ein junges Paar die ehemalige Ölmühle und begann mit Arbeiten im Umfeld und an einem Nebengebäude, um dort wohnen zu können. Doch waren diese Arbeiten nicht genehmigt. Auch für das Anlegen einer Zufahrt und eines Teichs hatten die Bauherren keine Genehmigung eingeholt. Deshalb schritt die Kreisverwaltung Trier-Saarburg ein, ordnete einen Baustopp an und untersagte die Wohnnutzung (wir berichteten).