Zu einem Brand auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Bescheid an der L 148 ist am Montagabend die Feuerwehr gerufen worden. Aus noch ungeklärter Ursache waren einige Heuballen, die in unmittelbarer Nähe des Hofes gelagert waren, in Flammen aufgegangen.